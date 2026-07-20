Экономика

Госдума рассмотрит закон против кредитных мошенников 21 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Госдума 21 июля рассмотрит законопроект, обязыв...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Госдума 21 июля планирует принять во втором чтении законопроект, который защитит россиян от кредитных мошенников. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

Новый закон обяжет банки и микрофинансовые организации немедленно уведомлять клиентов о заключении кредитных договоров от их имени. Оповещение будет приходить через контактные данные или Госуслуги в течение 15 минут.

По словам Володина, такая мера снизит риск оформления кредитов на граждан без их ведома. С 2021 года Госдума уже приняла 18 законов, направленных на борьбу с мошенниками.

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