Госдума рассмотрит закон против кредитных мошенников 21 июля

Госдума 21 июля планирует принять во втором чтении законопроект, который защитит россиян от кредитных мошенников. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

Новый закон обяжет банки и микрофинансовые организации немедленно уведомлять клиентов о заключении кредитных договоров от их имени. Оповещение будет приходить через контактные данные или Госуслуги в течение 15 минут.

По словам Володина, такая мера снизит риск оформления кредитов на граждан без их ведома. С 2021 года Госдума уже приняла 18 законов, направленных на борьбу с мошенниками.