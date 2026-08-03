Экономика

Госдолг Свердловской области сократился на 4,6 млрд и составил 72,3 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Государственный долг Свердловской области уменьшился до 72,3 млрд рублей. Снижение составило 4,6 млрд рублей, или почти 6%, сообщил губернатор Денис Паслер, передает ТАСС.

В структуре долга заимствования на 89,1% состоят из бюджетных кредитов, на 10,9% — из облигаций. Как отметил Паслер, уменьшить долг удалось за счет частичного погашения в июне номинальной стоимости гособлигаций на 3,6 млрд рублей и списания части задолженности по бюджетным кредитам по решению правительства РФ.

В департаменте информационной политики области уточнили, что большую часть в структуре долга занимают низкопроцентные заимствования. Регион также продолжает привлекать казначейские инфраструктурные кредиты: с начала года поступило 1,6 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти.

Сокращение долга реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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