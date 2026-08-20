Госдолг США превысил $40 трлн и вырос вдвое за десятилетие

Совокупный госдолг США достиг $40,047 трлн, впервые в истории преодолев отметку $40 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов.

В общей сумме $32,266 трлн составляет задолженность перед держателями казначейских бумаг, а $7,782 трлн — внутриправительственные обязательства.

Долг вырос более чем вдвое менее чем за десятилетие: на момент первой инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года он составлял $19,95 трлн. Примерно треть прироста пришлась на экстренные заимствования для борьбы с пандемией COVID-19 при Трампе и Байдене, остальное — на фискальную политику и дисбаланс бюджета.

Отметка $40 трлн была достигнута менее чем через пять месяцев после $39 трлн. За два срока президентства Трампа долг увеличился на $11,6 трлн, за четыре года Байдена — на $8,4 трлн.