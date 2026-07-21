Госдолг 16 стран ЕС достиг исторического максимума

Государственный долг 16 стран Евросоюза побил рекорд за всю историю наблюдений с 1994 года. По итогам первого квартала общая задолженность 27 государств выросла на 327,3 млрд евро и составила 15,705 трлн евро. Это самый высокий показатель с момента начала сбора данных Евростатом.

Лидером по объему долга стала Франция — ее обязательства увеличились на 75,6 млрд евро, достигнув 3,536 трлн евро. На втором месте Италия с показателем 3,158 трлн евро, а замыкает тройку Германия — 2,902 трлн евро. Рекорды также обновили Испания, Бельгия, Австрия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта и Эстония.

Ранее Международный валютный фонд предупреждал Евросоюз о рисках для экономики из-за растущего госдолга. В третьем квартале прошлого года задолженность Германии уже достигала максимума, а осенью 2025 года Франция обогнала Италию по темпам роста долга.