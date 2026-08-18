Экономика

Годовая инфляция в России снизилась до 5,98%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Центробанк сообщил, что годовая инфляция в России в июле 2026 года замедлилась до 5,98%. В июне показатель составлял 6,02%, следует из данных, опубликованных на сайте регулятора.

При этом устойчивый рост цен без учета сезонных колебаний в пересчете на год ускорился — с 11,4% до 11,6%. Этот показатель остается заметно выше общего уровня инфляции.

Как отмечается в сообщении, зафиксированное снижение инфляции на 0,77 процентного пункта было в значительной степени нивелировано ускорением удорожания отдельных категорий товаров. В их числе нефтепродукты, овощи и фрукты, а также мясная продукция.

Особое внимание в ЦБ уделили топливному рынку: рост цен на топливо в июле отразился на стоимости широкого перечня товаров и услуг.

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