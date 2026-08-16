Экономика

Глава Росрыболовства предупредил о снижении предложения красной рыбы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Предложение красной рыбы на российском рынке в текущем году может оказаться ниже привычных объемов. С таким предупреждением выступил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью ТАСС.

По словам руководителя ведомства, добыча рыбы сопряжена с необходимостью использовать сложную инфраструктуру. Промысел ведется в удаленных регионах, поэтому приходится выстраивать протяженные логистические цепочки и обеспечивать автономное электроснабжение, что напрямую сказывается на конечной стоимости продукции.

Эксперты также связывают падение объемов вылова в Дальневосточном бассейне с климатическими изменениями. На показатели добычи влияет потепление в южной части бассейна и похолодание в его северных широтах.

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