Глава Росрыболовства предупредил о снижении предложения красной рыбы

Предложение красной рыбы на российском рынке в текущем году может оказаться ниже привычных объемов. С таким предупреждением выступил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в интервью ТАСС.

По словам руководителя ведомства, добыча рыбы сопряжена с необходимостью использовать сложную инфраструктуру. Промысел ведется в удаленных регионах, поэтому приходится выстраивать протяженные логистические цепочки и обеспечивать автономное электроснабжение, что напрямую сказывается на конечной стоимости продукции.

Эксперты также связывают падение объемов вылова в Дальневосточном бассейне с климатическими изменениями. На показатели добычи влияет потепление в южной части бассейна и похолодание в его северных широтах.