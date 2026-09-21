Газовый контракт Сербии с Россией, истекающий 30 сентября, могут продлить на месяц

Сербия, вероятно, сохранит поставки российского газа и после 30 сентября: контракт, по прогнозу, продлят еще на месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора госкомпании «Сербиягаз» Душана Баятовича.

Ранее, 4 июня, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге сообщила, что действовавший до 30 июня контракт продлен на три месяца.

Баятович, в свою очередь, заявил журналистам, что не представляет Сербию без российского газа, и выразил уверенность, что Россия также не оставит страну без поставок. Ситуацию с газоснабжением он назвал надежной.