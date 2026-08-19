ФТС потребовала от бизнеса более 35 млрд рублей за полгода

За первое полугодие 2026 года Федеральная таможенная служба (ФТС) потребовала от бизнеса дополнительно выплатить более 35 млрд рублей. Из этой суммы в бюджет поступило только 25 млрд рублей, хотя годом ранее собираемость оценивалась в 80%.

В логистической компании Optimalog рассказали, что средний размер доначисления по одной проверке вырос с 360 тыс. до 800 тыс. рублей, а количество требований снизилось со 439 в 2025 году до 108. Старший партнер компании Георгий Властопуло связывает рост доначислений с поиском таможней и налоговой возможностей пополнить бюджет, а снижение собираемости — с банкротством компаний: проверки проводятся глубиной до трех лет, и некоторые организации уже закрылись к моменту предъявления претензий.

По словам руководителя практики таможенного права BGP Litigation Александра Кирильченко, контроль сместился на посттаможенную стадию, из-за чего суммы требований за три года становятся значительными. Малому и среднему бизнесу сложно единовременно изъять деньги из оборота, но оспорить платежи можно, например, при спорной классификации товара.

По данным ФТС, за первый квартал 2026 года по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей возбуждено 134 уголовных дела. Минфин, в свою очередь, предлагает увеличить срок таможенных проверок с трех до пяти лет, если компания обжаловала первое решение ФТС.