FT: инвестор из США ищет поддержку для покупки зарубежных активов «Лукойла»

Американский инвестор Тодд Боули добивается права приобрести иностранные активы «Лукойла» и уже заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц из стран Персидского залива. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с процессом. Своих целей финансист-миллиардер пытается достичь уже несколько месяцев, однако финального одобрения сделка пока не получила.

По данным источников газеты, в его консорциум вошли представители Агентства США по финансированию международного развития, брат президента ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян и представители катарской династии миллиардеров аль-Хайят. Предложение Боули, несмотря на отсутствие окончательного решения, остается в центре внимания.

Ранее Financial Times писала о другом претенденте на активы компании: власти США уже десять месяцев согласовывают их продажу инвесткомпании Carlyle. Вопрос застрял в межведомственных согласованиях между советом национальной безопасности, госдепартаментом и министерством энергетики.