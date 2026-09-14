Фрахт нефти из Новороссийска в Индию и Китай вырос до $23,2–25,7 за баррель
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Ставки фрахта на перевозку российской нефти танкерами Aframax из Новороссийска в Западную Индию и Северный Китай 31 августа — 6 сентября поднялись до $23,2 и $25,7 за баррель. Рост за неделю составил 2,7% и 3,1% соответственно, а сами ставки обновили исторические максимумы, увеличиваясь седьмую неделю подряд. Данные приводит Центр ценовых индексов (ЦЦИ).
Перевозка из Новороссийска в Турцию за неделю подорожала на 2,2% ($0,28) — до $12,8 за баррель.
Аналитики указывают, что конъюнктура способствует росту: риски судоходства в регионе не снижаются, дополнительному флоту неоткуда прийти — Северо-Западу не хватает танкеров для перевозки партий Urals, а мировой танкерный флот переходит на Ближний Восток. Рентабельность российского экспорта при высокой стоимости перевозки удается сохранить за счет высокой цены эталонного сорта Brent, указывают аналитики, пишет kommersant.ru.
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