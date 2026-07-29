Экономика

ФНПР предложила закрепить социальный суверенитет в Генсоглашении

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой закрепить принцип социального суверенитета в Генеральном соглашении на 2027–2029 годы. Об этом сообщил глава ФНПР Сергей Черногаев в интервью «Российской газете».

Под социальным суверенитетом понимается способность государства самостоятельно развивать человеческий потенциал, не копируя зарубежные модели. По словам Черногаева, расходы на образование, здравоохранение и соцподдержку — это инвестиции, а не издержки, поскольку они формируют долгосрочную производительность и внутренний спрос.

Профсоюзы предлагают включить этот принцип в базовый документ, регулирующий отношения между правительством, работодателями и работниками на три года. Это позволит, считают в ФНПР, создать единые правила для развития навыков, защиты здоровья и стимулирования инвестиций в человеческий капитал.

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