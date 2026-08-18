ФАС возбудила 41 дело против поставщиков топлива

Антимонопольная служба России начала 41 разбирательство в отношении крупных нефтяных корпораций и независимых трейдеров, а также направила 68 уведомлений о недопустимости нарушения конкуренции. Поводом стали завышенные цены на горючее в ряде регионов.

В Тюменской области предостережение вынесено ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»: компания игнорировала обращения аграриев, теперь ей предстоит утвердить заявки сельхозпроизводителей на август. В Геническом округе местное УФАС потребовало от оператора снизить цены на бензин и дизтопливо.

Аналогичные требования получили ООО «Альтус» на Сахалине, тверская сеть «Эгида» и хакасская ХТК. После вмешательства регулятора на этих заправках скорректировали ценники. В Хакасии также начаты три расследования о возможном сговоре участников рынка в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.

Ранее на совещании у вице-премьера Александра Новака ФАС поручили продолжать контроль за ценами на нефтепродукты для аграриев и на автозаправках.