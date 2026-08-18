Экономика

ФАС возбудила 41 дело против поставщиков топлива

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Антимонопольная служба России начала 41 разбирательство в отношении крупных нефтяных корпораций и независимых трейдеров, а также направила 68 уведомлений о недопустимости нарушения конкуренции. Поводом стали завышенные цены на горючее в ряде регионов.

В Тюменской области предостережение вынесено ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»: компания игнорировала обращения аграриев, теперь ей предстоит утвердить заявки сельхозпроизводителей на август. В Геническом округе местное УФАС потребовало от оператора снизить цены на бензин и дизтопливо.

Аналогичные требования получили ООО «Альтус» на Сахалине, тверская сеть «Эгида» и хакасская ХТК. После вмешательства регулятора на этих заправках скорректировали ценники. В Хакасии также начаты три расследования о возможном сговоре участников рынка в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.

Ранее на совещании у вице-премьера Александра Новака ФАС поручили продолжать контроль за ценами на нефтепродукты для аграриев и на автозаправках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

18 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

перекись водорода для дезинфекции

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

перенос розеток цена за точку в Самаре

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей

Не у нас

21 час назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Татарстана

час назад

Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Новости России

19 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Казани

3 часа назад

Казань заключила партнерские соглашения с более чем 70 городами по всему миру

Новости Татарстана

4 часа назад

Восемь студентов из Татарстана отправятся в Китай изучать ИИ

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов и глава Минсельхоза РФ обсудили развитие АПК Татарстана и ход уборки
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты