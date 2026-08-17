ФАС требует обосновать повышение цен на арматуру
ФАС России начала проверку обоснованности роста цен на арматуру. Как сообщает портал «Движение.ру», ведомство направило производителям запрос о ценообразовании и потребовало представить расчёты, подтверждающие экономическую обоснованность текущих цен.
Поводом для разбирательства стал рост стоимости на внутреннем рынке, выявленный в ходе мониторинга с участием Минстроя и Минпромторга. В антимонопольной службе пояснили, что в текущем году строительная активность увеличилась, а складские запасы арматуры были низкими.
Теперь компании обязаны представить расчёты, которые подтвердят экономическую обоснованность цен. Также ФАС намерена установить конкретные причины подорожания.
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