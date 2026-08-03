Экономика

ExxonMobil удвоила квартальную прибыль до $14,53 млрд

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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ExxonMobil по итогам второго квартала получила $14,53 млрд прибыли, вдвое больше, чем годом ранее. Chevron за тот же период заработала $12,09 млрд против $2,49 млрд в прошлом году.

Причиной рекордных доходов стал дефицит топлива, вызванный конфликтом США и Ирана. Нарушение судоходства в Ормузском проливе привело к росту цен на нефть: по данным The New York Times, баррель во втором квартале стоил $96, что на 45% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что нефтяники зарабатывают слишком много. «Мне это не нравится. Они зарабатывают слишком много денег, понятно?», — цитирует его AFP. Ранее Трамп призывал Минюст проверить компании на предмет искусственного завышения цен.

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