Энергодефицит угрожает 580 инвестпроектам в Краснодарском крае

Энергодефицит в Краснодарском крае создал угрозу срыва сроков для 580 крупных инвестпроектов. Проблемы с подключением к электросетям могут привести к переносу запуска новых производств, туристических объектов и логистических комплексов.

Наибольшие риски — в промышленности, переработке, портовой логистике, девелопменте и туристической инфраструктуре. Неопределенность с энергоснабжением увеличивает стоимость проектов и сроки окупаемости, а в отдельных случаях может вынудить инвесторов переносить вложения в другие регионы, отмечают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора Краснодарского института экономики роста имени Столыпина Александра Полиди.

По словам Полиди, энергетическая инфраструктура отстает от темпов экономического роста уже минимум два десятилетия. К 2030 году дефицит мощности объединенной энергосистемы Юга может достигнуть 2,4 ГВт, что потребует опережающих вложений в генерацию и электросети, модернизации магистральных сетей и ускорения технологического присоединения.

Ранее «Деловая газета.Юг» писала, что в августе 2026 года в промышленности края реализуют 161 инвестпроект на 2,1 трлн рублей.