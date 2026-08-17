Экономика

Энергодефицит угрожает 580 инвестпроектам в Краснодарском крае

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Энергодефицит в Краснодарском крае создал угрозу срыва сроков для 580 крупных инвестпроектов. Проблемы с подключением к электросетям могут привести к переносу запуска новых производств, туристических объектов и логистических комплексов.

Наибольшие риски — в промышленности, переработке, портовой логистике, девелопменте и туристической инфраструктуре. Неопределенность с энергоснабжением увеличивает стоимость проектов и сроки окупаемости, а в отдельных случаях может вынудить инвесторов переносить вложения в другие регионы, отмечают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора Краснодарского института экономики роста имени Столыпина Александра Полиди.

По словам Полиди, энергетическая инфраструктура отстает от темпов экономического роста уже минимум два десятилетия. К 2030 году дефицит мощности объединенной энергосистемы Юга может достигнуть 2,4 ГВт, что потребует опережающих вложений в генерацию и электросети, модернизации магистральных сетей и ускорения технологического присоединения.

Ранее «Деловая газета.Юг» писала, что в августе 2026 года в промышленности края реализуют 161 инвестпроект на 2,1 трлн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

6 часов назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

как уменьшить сырость в подвале

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

демонтаж штукатурки со стены в Москве

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости России

6 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты