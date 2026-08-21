Экономика

«ЭН+ Груп» нарастила чистую прибыль до $905 млн за полугодие

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Чистая прибыль «ЭН+ Груп» по МСФО в первом полугодии 2026 года достигла $905 млн против $333 млн годом ранее, следует из материалов компании.

Выручка компании за январь—июнь выросла до $10,1 млрд с $8,9 млрд, скорректированная EBITDA — до $2,3 млрд с $1,5 млрд. Маржинальность по чистой прибыли составила 9%, по скорректированной EBITDA — 23%.

Чистый долг «ЭН+ Груп» увеличился на 7,7% в годовом выражении и достиг $11,96 млрд. Производство электроэнергии за отчетный период выросло на 5,1% — до 41,1 млрд кВт·ч.

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