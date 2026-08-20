Экономика

Экспорт свинины из РФ в Китай вырос почти на 30% за январь—май

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Почти на 30% выросли поставки российской свинины в Китай за январь—май. Такая динамика следует из данных о поставках мяса.

За этот период Россия отправила в Китай свинины, говядины и субпродуктов на $156 млн — на 36% больше по весу и на 26% в денежном выражении. При этом на свинину пришлось более $101 млн.

В июле четвёртым российским поставщиком свинины на китайский рынок стал Курский мясоперерабатывающий завод. Россельхознадзор также обсуждает расширение перечня разрешённых субпродуктов.

Выручка экспортёров мяса в первом полугодии составила $50,2 млн — в 1,4 раза больше по сравнению с $35,7 млн годом ранее.

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