Экспорт легковых авто из Японии в РФ вырос на 39,9% в июле
В июле 2026 года Япония нарастила поставки легковых автомобилей в Россию на 39,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Такие данные следуют из статистики японского Минфина, с которой ознакомился ТАСС.
Одновременно ввоз японских запчастей и комплектующих в РФ сократился на 12%.
Сведения опубликованы 20 августа в Токио.
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