Экспорт легковых авто из Японии в РФ вырос на 39,9% в июле

В июле 2026 года Япония нарастила поставки легковых автомобилей в Россию на 39,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Такие данные следуют из статистики японского Минфина, с которой ознакомился ТАСС.

Одновременно ввоз японских запчастей и комплектующих в РФ сократился на 12%.

Сведения опубликованы 20 августа в Токио.