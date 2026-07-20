Экономика РФ попала в околостагфляционную ловушку

Российская экономика находится в околостагфляционном состоянии, при котором слабый рост сочетается с высокой инфляцией. Такую оценку дал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в докладе «Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика», сообщают Ведомости.

В документе сложившаяся инфляционная модель названа «разорванной». По мнению Белоусова, отдельные ее элементы не поддаются воздействию денежно-кредитной политики, тогда как по большинству товаров и услуг наблюдается нехватка спроса, из-за которой рост цен замедляется.

Эксперт указал на два фактора, которые уменьшают результативность монетарного сдерживания инфляции. Первый связан с товарами и услугами, цены на которые не зависят от решений Центробанка.

К этой группе Белоусов отнес бензин, регулируемые и бытовые услуги, а также тарифы жилищно-коммунального хозяйства и естественных монополий.

Вторым фактором он назвал включение дополнительных затрат в конечную стоимость товаров и услуг. Речь идет о процентных платежах, ставках по лизингу и аренде.

По оценке автора доклада, высокая долговая нагрузка в сочетании с локальным монополизмом крупных компаний приводит к тому, что повышение ключевой ставки Центробанка не обеспечивает замедления инфляции.

Экономисты по-разному объясняют причины возникшей угрозы, однако признают сам факт околостагфляционной ситуации.