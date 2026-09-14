Экономика

Доля доллара в международных расчетах снижается, Россия перешла на рубли и юани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Серьезная дедолларизация уже произошла: доля доллара в международных расчетах снижается. Россия первой перевела расчеты за газ в рубли, а затем почти всю внешнюю торговлю — на рубли и валюты дружественных стран, в том числе юань. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.

Санкции США и их союзников лишь ускорили этот процесс, подчеркнул сенатор. По его словам, почти все участники БРИКС уже имеют цифровые валюты: у России — цифровой рубль, у Китая — своя. Будущее он видит за прямыми расчетами в цифровой валюте.

Шендерюк-Жидков комментировал итоги саммита БРИКС, который проходил в Нью-Дели 12–13 сентября. Он отметил, что страны БРИКС и глобального Юга сохранили внешнюю торговлю России и даже нарастили ее, а за устойчивой торговлей идут политические связи.

Сенатор также заявил, что из четырех крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности только США не входят в БРИКС. По его мнению, экономическая мощь сосредоточена в объединении, а модель «большой семерки» исчерпана.

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