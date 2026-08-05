Дмитрий Золотов: качество топлива ухудшается, объемы выпуска снижаются

Бензин на заправках уже не тот: сначала рынок кормили резервы, теперь топливо везут прямо с изношенных НПЗ. Так считает руководитель казанского офиса Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов.

По его словам, оборудование работает на пределе, спрос высокий, поэтому качество топлива падает, а объемы выпуска сокращаются. Вдобавок смягчились стандарты: в 2016-м в России разрешили «Евро-5», а в 2026-м ради насыщения рынка допустили к продаже бензин и дизтопливо классов «Евро-4» и «Евро-3». Золотов не исключает, что следующим станет «Евро-2».

В таком горючем больше серы и присадок. Они ухудшают эксплуатационные качества автомобиля и усложняют ремонт. Бензин вроде есть, но поломок станет больше, сервисы заполнятся очередями, а ремонт подорожает.

Цены, уверен Золотов, продолжат расти: производство сокращается, спрос остается высоким, дорожают сырье, доставка и хранение. Рост будет постепенным, но регулярным — с мелкими ежедневными колебаниями вверх. Ранее «Вечерняя Казань» вместе с экспертами разбиралась, поможет ли запрет на экспорт топлива победить дефицит и как проблемы с горючим отразятся на ценах даже после заявлений властей о стабилизации.