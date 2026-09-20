Экономика

Депутат Бундестага назвал запоздалыми меры Германии по ценам на топливо

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Меры правительства Германии по сдерживанию стоимости топлива приняты слишком поздно и неспособны переломить ситуацию, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

На текущей неделе цены на дизельное топливо и бензин E10 в ФРГ достигли исторических максимумов, а высокие цены на горючее сохраняются уже несколько месяцев. Котре отметил, что антимонопольное ведомство Германии несколько лет пытается влиять на ценообразование нефтяных компаний, но, по его оценке, эти действия не дали результата. Среди способов снизить стоимость топлива он назвал сокращение налоговой нагрузки: значительная часть поступлений от продажи горючего идет в государственную казну. Ощутимое снижение расходов возможно, если немецкие цены приблизятся к уровню соседних европейских стран.

Еще одной причиной ограниченных возможностей Германии в энергоснабжении депутат назвал санкционную политику. По его мнению, страна лишила себя доступа к более выгодным поставкам нефти по трубопроводу «Дружба». Для долгосрочного снижения цен Котре предлагает максимально расширить число источников энергоснабжения и добиваться энергетического суверенитета за счет решений внутри страны.

Власти Германии 18 сентября согласовали комплекс мер по сдерживанию стоимости топлива. В частности, предусмотрено снижение энергетического налога на горючее. Правительство также намерено провести переговоры с нефтяными компаниями о возможности введения не позднее 1 января следующего года потолка цен на топливо по примеру Бельгии и Люксембурга.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Шарлотка надоела еще в начале сентября: яблоки пускаю на польский пирог с хрустящей крошкой

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и отправляю на сковороду: осенний ужин готов за 15 минут - рецепт

насколько умны тараканы

Кулинария

22 часа назад

Макароны смешиваю с яйцами и сыром: итальянскую фриттату готовлю из вчерашнего ужина

Гид по Казани

2 дня назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

тату в стиле маори в Санкт-Петербурге

Кулинария

20 часов назад

Батон нарезаю кубиками и заливаю сладкой смесью: хлебный пудинг спасает вчерашнюю выпечку

Кулинария

10 часов назад

Беру фарш и 2 картофелины: готовлю ленивые колдуны — румяные снаружи, сочные внутри

Кулинария

день назад

Рис в голубцах остается твердым, а капуста уже готова: почему крупу нельзя класть как придется

Кулинария

13 часов назад

Курица и стакан кефира творят чудеса: филе получается таким мягким, что нож почти не нужен
Экономика
4 часа назад

Выручка от экспорта российской гречихи в Китай в августе выросла до $4,9 млн

Россия в августе увеличила выручку от экспорта ...

Кулинария

час назад

Картошка и немного муки — больше почти ничего: итальянские ньокки получаются нежнее привычных клецок

Не у нас

3 часа назад

Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны для цифрового детокса

Технологии

3 часа назад

iPhone 18 Pro: механическая диафрагма камеры и цвета Burgundy

Не у нас

3 часа назад

Учёные назвали оптимальную продолжительность сна для замедления старения
Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за т...
Технологии
5 часов назад

Интерес к кнопочным телефонам вырос на 60% за три месяца

Не у нас

3 часа назад

Целебровский: На Земле могут находиться сотни незафиксированных аномалий

Технологии

3 часа назад

«Швабе» передал зоопарку Екатеринбурга ИВЛ АИВЛ-Д для животных

Кулинария

4 часа назад

Вместо драников — картошка по-белорусски: добавляю фарш и отправляю в духовку — аромат на весь дом
В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный с...
Полезное
6 дней назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов