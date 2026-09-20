Депутат Бундестага назвал запоздалыми меры Германии по ценам на топливо

Меры правительства Германии по сдерживанию стоимости топлива приняты слишком поздно и неспособны переломить ситуацию, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

На текущей неделе цены на дизельное топливо и бензин E10 в ФРГ достигли исторических максимумов, а высокие цены на горючее сохраняются уже несколько месяцев. Котре отметил, что антимонопольное ведомство Германии несколько лет пытается влиять на ценообразование нефтяных компаний, но, по его оценке, эти действия не дали результата. Среди способов снизить стоимость топлива он назвал сокращение налоговой нагрузки: значительная часть поступлений от продажи горючего идет в государственную казну. Ощутимое снижение расходов возможно, если немецкие цены приблизятся к уровню соседних европейских стран.

Еще одной причиной ограниченных возможностей Германии в энергоснабжении депутат назвал санкционную политику. По его мнению, страна лишила себя доступа к более выгодным поставкам нефти по трубопроводу «Дружба». Для долгосрочного снижения цен Котре предлагает максимально расширить число источников энергоснабжения и добиваться энергетического суверенитета за счет решений внутри страны.

Власти Германии 18 сентября согласовали комплекс мер по сдерживанию стоимости топлива. В частности, предусмотрено снижение энергетического налога на горючее. Правительство также намерено провести переговоры с нефтяными компаниями о возможности введения не позднее 1 января следующего года потолка цен на топливо по примеру Бельгии и Люксембурга.