Дефицит консолидированного бюджета РФ достиг 160 млрд рублей

Консолидированный бюджет России исполнен с дефицитом в 160 млрд рублей. Об этом Владимир Путин сообщил в среду на заседании Совета по стратегическому развитию в Кремле, пишет «Бизнес журнал».

Глава государства также отметил, что за первое полугодие текущего года доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли на 5,9%, а общий дефицит почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 160 млрд рублей.

Участники встречи обсуждали реализацию плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.

Путин также обратил внимание на состояние региональных финансов.