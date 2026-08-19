Экономика

Дефицит консолидированного бюджета РФ достиг 160 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Консолидированный бюджет России исполнен с дефицитом в 160 млрд рублей. Об этом Владимир Путин сообщил в среду на заседании Совета по стратегическому развитию в Кремле, пишет «Бизнес журнал».

Глава государства также отметил, что за первое полугодие текущего года доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ выросли на 5,9%, а общий дефицит почти не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 160 млрд рублей.

Участники встречи обсуждали реализацию плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.

Путин также обратил внимание на состояние региональных финансов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

день назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

как бороться с плесенью в домашних условиях

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Новости России

2 дня назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

фотосессия в национальном костюме

Не у нас

7 часов назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Не у нас

день назад

Российские операторы стали открывать зарубежные сервисы без VPN

Кулинария

день назад

Яичница получается резиновой из-за одной привычки: сковороду нужно выключать раньше, чем кажется

Технологии

день назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8

Кулинария

22 часа назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут
Новости Татарстана
8 часов назад

Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн на развитие инфраструктуры

На развитие промпарков «Арский» и «Турбина» нап...

Технологии

40 минут назад

TikTok добавит денежные переводы в личных сообщениях

Новости России

день назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Новости Казани

час назад

ТЮЗ вернулся домой: как изменился театр после масштабной реконструкции

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за десять лет благоустроили 450 общественных пространств
Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ип...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготной ипотеке в июле

Технологии

2 часа назад

Школьный проект Стива Джобса 1968 года выставлен на торги

Новости Казани

2 часа назад

В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта

Технологии

3 часа назад

Колонки Pulse Elevate от Sony поступят в продажу 12 ноября
Не платите за то, что не пригодится: рассказыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

Не платите за то, что не пригодится: рассказываем, где в Казани покупают стройматериалы без переплаты