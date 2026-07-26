DeepSeek приостановила второй раунд финансирования

Китайский ИИ-стартап DeepSeek временно приостановил второй раунд финансирования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной стала обеспокоенность основателя компании Лян Вэньфэна публикациями его комментариев инвесторам во время первого раунда, где он говорил о зависимости от чипов Nvidia и отставании Китая от США в сфере ИИ.

В ходе первого этапа компания привлекла около $7,4 млрд. На втором раунде планировалось собрать не менее 10 млрд юаней (около $1,48 млрд) при предварительной оценке в 480 млрд юаней ($70,88 млрд).

По данным источников, приостановка не означает отказ от второго раунда. Кроме того, DeepSeek рассматривает возможность выхода на биржу в этом году. Официальных комментариев от компании не поступало.