Чистая прибыль «Сбера» превысила 1 трлн рублей за полугодие

Чистая прибыль «Сбера» по МСФО за первое полугодие 2026 года достигла 1,019 трлн рублей, что на 18,64% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщила компания.

Чистые процентные доходы банка выросли на 22,51% до 2,051 трлн рублей. Выручка по страховой деятельности увеличилась на 12,96% — до 138,6 млрд рублей. При этом операционные расходы составили 1,988 трлн рублей против 1,671 трлн годом ранее.

Во втором квартале чистая прибыль выросла на 20,9% год к году — до 511,2 млрд рублей. Прибыль на обыкновенную акцию за квартал составила 22,3 рубля, за полугодие — 46,1 рубля.

По РСБУ чистая прибыль за январь–июнь 2026 года достигла 995,3 млрд рублей (+20,4%). Рентабельность капитала составила 23%. Чистые процентные доходы выросли на 25,3% до 1,8 трлн рублей, а чистые комиссионные доходы — на 1,7% до 354,6 млрд рублей. Стоимость кредитного риска снизилась с 2,3% до 1,5%.