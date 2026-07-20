Экономика

Число пользователей АУСН в России резко выросло в 2,6 раза

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Число пользователей АУСН в России за полугодие ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

За первое полугодие 2026 года число предпринимателей и компаний, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», сообщает Интерфакс.

На 1 января 2026 года на АУСН находились около 159,5 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К середине июля их количество выросло до 433,5 тысячи.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим. Он освобождает бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость при доходах до 60 миллионов рублей, а также от сдачи большей части деклараций.

Налог для предпринимателей и компаний рассчитывает Федеральная налоговая служба. Для этого используются данные касс и банков. Ставка составляет 8% с доходов либо 20% с разницы между доходами и расходами.

Аналитики отмечают, что почти все предприниматели и организации, перешедшие на АУСН, остались в системе. Минимальный отток участников они связывают с востребованностью этого налогового режима.

Чаще всего АУСН выбирают компании в сфере торговли: на них приходится почти 39% пользователей. Далее следуют строительство с долей 9%, а также услуги, включая общественное питание, ремонт, гостиничный бизнес, и транспорт.

По регионам лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Рост интереса к АУСН связывают с изменениями в обычной упрощенной системе налогообложения: с 2026 года порог дохода для освобождения от налога на добавленную стоимость по ней снизили с 60 до 20 миллионов рублей.

Для бизнеса с выручкой от 20 до 60 миллионов рублей автоматизированный режим стал более выгодным. Кроме того, микропредприятиям без бухгалтера удобно работать без самостоятельного расчета взносов и ручного заполнения деклараций.

У режима есть ограничения. В компании должно быть не более пяти сотрудников, расчеты необходимо проводить только через уполномоченные банки, а зарплату выплачивать безналично. Предпринимателям рекомендуют регулярно проверять данные в личном кабинете Федеральной налоговой службы, чтобы избежать ошибок при расчете налога.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

тараканов виды

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

мастер по химчистке обуви в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

25 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

Технологии

57 минут назад

Генетики расшифровали ДНК девяти древних саков

Технологии

час назад

Переписки пользователей с чат-ботом DeepSeek оказались в открытом доступе
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Технологии

час назад

Хакеры прячут серверы в блокчейне биткоина

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии