Число пользователей АУСН в России резко выросло в 2,6 раза

За первое полугодие 2026 года число предпринимателей и компаний, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», сообщает Интерфакс.

На 1 января 2026 года на АУСН находились около 159,5 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К середине июля их количество выросло до 433,5 тысячи.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим. Он освобождает бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость при доходах до 60 миллионов рублей, а также от сдачи большей части деклараций.

Налог для предпринимателей и компаний рассчитывает Федеральная налоговая служба. Для этого используются данные касс и банков. Ставка составляет 8% с доходов либо 20% с разницы между доходами и расходами.

Аналитики отмечают, что почти все предприниматели и организации, перешедшие на АУСН, остались в системе. Минимальный отток участников они связывают с востребованностью этого налогового режима.

Чаще всего АУСН выбирают компании в сфере торговли: на них приходится почти 39% пользователей. Далее следуют строительство с долей 9%, а также услуги, включая общественное питание, ремонт, гостиничный бизнес, и транспорт.

По регионам лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Рост интереса к АУСН связывают с изменениями в обычной упрощенной системе налогообложения: с 2026 года порог дохода для освобождения от налога на добавленную стоимость по ней снизили с 60 до 20 миллионов рублей.

Для бизнеса с выручкой от 20 до 60 миллионов рублей автоматизированный режим стал более выгодным. Кроме того, микропредприятиям без бухгалтера удобно работать без самостоятельного расчета взносов и ручного заполнения деклараций.

У режима есть ограничения. В компании должно быть не более пяти сотрудников, расчеты необходимо проводить только через уполномоченные банки, а зарплату выплачивать безналично. Предпринимателям рекомендуют регулярно проверять данные в личном кабинете Федеральной налоговой службы, чтобы избежать ошибок при расчете налога.