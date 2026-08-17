Число платящих компаний HeadHunter снизилось на 9,9%

Число компаний, платящих за размещение вакансий на HeadHunter, во втором квартале 2026 года снизилось на 9,9% год к году и составило 258 380. Это следует из финансовой отчетности сервиса, опубликованной по итогам апреля — июня.

За первое полугодие сокращение оказалось еще заметнее: показатель упал на 11,2% до 346 676. Среди малого и среднего бизнеса число платящих клиентов во втором квартале сократилось на 12,1% — до 208 604, а за полугодие — на 13,6% (282 935).

Руководство HeadHunter объясняет такую динамику осторожностью малых предприятий на фоне высоких процентных ставок. Количество крупных компаний при этом почти не изменилось: во втором квартале оно уменьшилось на 0,8% (до 14 565), а по итогам полугодия фактически осталось на прежнем уровне (15 924).

При этом выручка от крупных клиентов продолжает расти: за второй квартал она увеличилась на 5,7% до 3,9 млрд рублей, а за первое полугодие — на 7,3% до 7,6 млрд рублей. Данные представлены в отчетности самой компании.