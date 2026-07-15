Экономика

Число патентов на генеративный ИИ за два года превысило показатель за десятилетие

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Число патентов на генеративный ИИ за 2024-2025 ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За 2024–2025 годы в мире опубликовано более 56 тыс. патентных семейств в сфере генеративного искусственного интеллекта. Это превышает совокупный объём за предыдущие десять лет, с 2014 по 2023 год, сообщается в докладе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

В организации назвали рост патентной активности в этой области беспрецедентным. Для сравнения: в 2023 году было опубликовано около 14 тыс. новых патентных семейств, а в 2025-м — уже более 37 тыс.

Крупнейшим владельцем патентов стала японская корпорация SoftBank, за ней следуют китайские Tencent, Ping An Insurance Group и Baidu. Шесть из десяти ведущих патентообладателей представляют Китай. В топ-10 также вошли американские компании Alphabet, Microsoft и IBM.

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