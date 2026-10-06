Экономика

Число дефолтов по облигациям может достичь максимума за 17 лет

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Более 50 эмитентов могут объявить дефолт по облигациям в 2026 году. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные «Известиями»; на него ссылается портал Frank Media. Если он оправдается, показатель станет максимальным за 17 лет и превысит уровень кризисных 2014–2015 годов, когда неплатежи допускали десятки компаний. Причиной называют затянувшийся период высоких процентных ставок.

К сентябрю в НКР зафиксировали более 500 дефолтных и технических дефолтных событий. Управляющий директор агентства Дмитрий Орехов уточнил: с учетом повторных невыплат по нескольким выпускам одного заемщика не менее 30 компаний допустили просрочки с начала года. Впервые в технический дефолт ушли 20 организаций, 17 из них так и не заплатили по обязательствам, добавил Михаил Никонов из «Эксперт РА». По объему просроченных платежей 2026-й опережает предыдущий: 41 млрд против 34 млрд рублей в 2025-м, отметил Александр Афонин из «Синары». Доля дефолтных бумаг в общем объеме рынка выросла с 0,69% до 1,77%. По итогам года число эмитентов, не способных обслуживать долг, может достигнуть 40–50, что станет максимумом с 2010-го, считает Павел Желобаев из НРА. Более тяжелым был только 2009-й, когда дефолты допустили более 100 компаний.

Среди проблемных эмитентов — в основном небольшие компании из сегмента высокодоходных облигаций, такие как «Глобал факторинг нетворк Рус», «Чистая планета» и сеть кондитерских «Кузина». Затронуты и крупные игроки: у застройщика «Самолет» 28 сентября произошел технический дефолт — компания перечислила лишь 670 млн рублей из 2,5 млрд номинала. Отдельным фактором стали проблемы «Евротранса», владеющего сетью АЗС «Трасса», который допустил фактический дефолт по всем выпускам на 27,1 млрд рублей.

Ситуация пока не носит системного характера: проблемы возникают у компаний с низкими рейтингами и высокой долговой нагрузкой. В SberCIB ожидают снижения ключевой ставки до 13,75% к концу 2026 года и до 10% — к концу 2027-го, но экономическая активность останется слабой, поэтому число дефолтов в следующем году останется высоким. Если эмитент не выплатил купон, инвестор может продать бумаги или сохранить их, учитывая 10-дневный период технического дефолта. При фактическом дефолте компания часто предлагает реструктуризацию, а защищать интересы держателей должен представитель владельцев облигаций (ПВО). Однако на практике ПВО нередко аффилированы с эмитентами, и ЦБ предложил реформу этого института, включая запрет на назначение аффилированных представителей и оплату их расходов должниками.

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