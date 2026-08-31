Экономика

Цифровой рубль: лимит пополнения для граждан и компаний — 300 тысяч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С 1 сентября действует цифровой рубль: крупнейшие банки и розничные сети подключили инфраструктуру, а открыть счет можно в приложении банка в разделе «Цифровой рубль», сообщили в пресс-службе Банка России. Для граждан и компаний лимит пополнения со своих счетов — 300 тысяч рублей в месяц.

У граждан и организаций будет один счет, у индивидуальных предпринимателей — два. Для бизнеса лимит пополнения не установлен, накопленные средства можно использовать без ограничений.

Цифровой кошелек позволяет переводить деньги, оплачивать покупки, платить в бюджет, получать выплаты и оформлять возвраты. Для граждан комиссии за операции не предусмотрены, для бизнеса до конца года действует льготный период без комиссий, а с 2027 года — минимальные тарифы.

Все системно значимые банки готовы к запуску, открыть кошелек можно через их приложения. По вопросам о цифровом рубле доступны банк и круглосуточная горячая линия ЦБ: 8 800 301 30 00.

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