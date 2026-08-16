Чёрная икра подорожает на 20% до 108 тысяч рублей к Новому году

К концу года килограмм осетровой икры в рознице может стоить 108 тысяч рублей — на 20% дороже, чем сейчас. Прогноз озвучили участники рынка, сообщает Telegram-канал Mash.

Небольшая банка весом 90-100 граммов подорожает с нынешних 9-10 тысяч до 12-13 тысяч рублей. Сейчас килограмм в среднем обходится в 90 тысяч.

Основная причина роста цен — удорожание содержания осетров. Корм занимает 45-50% себестоимости икры, и эти затраты продолжают увеличиваться. Логистика за год подорожала на 30%, а на выращивание рыбы до получения икры уходит несколько лет.

Рост цен происходит вопреки падающему спросу: за пять лет россияне стали покупать чёрную икру примерно на треть меньше, чем раньше.