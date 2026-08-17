Экономика

Цена бензина в России выросла на 7,4% с начала года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Средняя розничная цена бензина в России с 1 января по 12 июля поднялась на 7,4%, по данным ЦДУ ТЭК. Литр АИ-92 в среднем по стране теперь стоит 67,03 рубля, литр АИ-95 — 72,14 рубля. Сведения приводит OilCapital.ru.

Дизель подорожал сильнее — на 12,1%, до 86,85 рубля за литр. На независимых АЗС рост цен оказался значительно больше: почти 40% для бензина и свыше 44% для АИ-95.

У вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) цены выросли умереннее: АИ-92 прибавил 4,98%, АИ-95 — 4,82%. У независимых операторов АИ-92 подорожал на 39,56%, АИ-95 — на 44,63%.

Эксперты не исключают, что в сентябре ситуация на топливном рынке может обостриться. Сезонный пик спроса может совпасть с плановыми ремонтами на ряде крупных НПЗ, включая ТАИФ и белорусский «Нафтан».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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