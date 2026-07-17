ЦБ: рост цен в июне ускорился в большинстве регионов

В июне цены в большинстве регионов России росли быстрее, чем в мае, сообщил Банк России. Причина — разовые факторы. Подорожали овощи и фрукты: в апреле-мае они дешевели сильнее сезонной нормы, а в июне произошла коррекция. Среди непродовольственных товаров выросли цены на бензин и дизель из-за снижения производства и перебоев с поставками. Без учета нефтепродуктов непродовольственные товары подешевели почти в 40 регионах.

Услуги дорожали медленнее, чем в мае, в половине регионов. ЦБ объяснил это более сдержанным спросом на внутренний туризм. В целом услуги все еще дорожают достаточно быстро.

Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,02% против 5,31% в мае. За месяц потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года — на 4,19%. Продовольственные товары в июне подорожали на 0,65% по сравнению с маем, в годовом выражении — на 3,42%. Непродовольственные товары выросли на 1% за месяц и на 5,26% в годовом выражении. Услуги подорожали на 1% за месяц, в годовом выражении — на 10,58%.

2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в июле. Сроки и темпы будут зависеть от развития ситуации.