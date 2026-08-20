Бумаги «Глоракс» подорожали почти на 20% на планах присоединения

Котировки «Глоракс» в четверг поднимались почти на 20% на новостях о реорганизации, по данным Московской биржи. К 16:43 мск они замедлили рост до 8,51% и находились у 38,38 рубля, при этом максимум дня составил 41,9 рубля.

Поводом для роста стало намерение компании присоединить «Специализированный застройщик «НТВО». Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 октября.

На собрании акционерам предложат согласиться на внесение в имущество «Глоракс Управление Активами» долей других дочерних обществ, в которых «Глоракс» владеет 100% уставного капитала. Для несогласных предусмотрен выкуп акций, цена которого пока не определена. Реестр для участия в собрании закроется 31 августа.