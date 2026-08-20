Экономика

Бумаги «Глоракс» подорожали почти на 20% на планах присоединения

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Котировки «Глоракс» в четверг поднимались почти на 20% на новостях о реорганизации, по данным Московской биржи. К 16:43 мск они замедлили рост до 8,51% и находились у 38,38 рубля, при этом максимум дня составил 41,9 рубля.

Поводом для роста стало намерение компании присоединить «Специализированный застройщик «НТВО». Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу назначено на 5 октября.

На собрании акционерам предложат согласиться на внесение в имущество «Глоракс Управление Активами» долей других дочерних обществ, в которых «Глоракс» владеет 100% уставного капитала. Для несогласных предусмотрен выкуп акций, цена которого пока не определена. Реестр для участия в собрании закроется 31 августа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Mash: Украина грозит ударами по фурам с продуктами на границе РФ и Беларуси

Интересное в Казани

10 часов назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится

вонючка американская

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Гид по Казани

3 дня назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

косметички пошив на заказ в Москве

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю партиями: выкладываю слоями с сыром и отправляю в духовку

Кулинария

14 часов назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Технологии

10 часов назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

день назад

Honor готовит складной смартфон с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и батареей на 7000 мА·ч

Технологии

час назад

MSI выпустит Prestige 14 Flip AI+ с картинами Ван Гога за €2499
Новости Татарстана
3 часа назад

Авиакомпанию оштрафовали за нарушения на рейсе Москва — Бугульма

Приволжская транспортная прокуратура оштрафовал...

Кулинария

час назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла

Новости России

3 часа назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем

Технологии

час назад

Qualcomm может представить два флагманских Snapdragon 8 Elite

Технологии

2 часа назад

Веб-сервис с 3D-моделями органов и дополненной реальностью создают в России
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Кулинария

2 часа назад

Гуляш получается жестким даже после часа тушения: какое мясо зря режут слишком мелко

Новости Казани

3 часа назад

В 10 школах Казани откроют инженерные классы

Технологии

3 часа назад

OpenAI представила ChatGPT для подростков с усиленной защитой
Пользователи Mail из Казани смогут обратиться з...
Новости Казани
3 часа назад

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX