Экономика

Бюджет Уфы может потерять до 36 млрд рублей из-за земельных соглашений

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Депутаты Госдумы запросили проверку земельных с...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Из-за земельных схем в Уфе городской бюджет рискует недополучить до 36 млрд рублей, считают депутаты Госдумы, направившие запросы в Генпрокуратуру и полпреду президента в ПФО.

Поводом стали 34 мировых соглашения, которые муниципалитет заключил с жителями при изъятии участков для муниципальных нужд. Вместо небольших наделов люди получили альтернативные участки общей площадью 72 га, в десятки раз превышающие прежние. При стоимости земли под застройку 250–500 млн рублей за гектар их расчетная цена достигает 18–36 млрд рублей, тогда как вместо возврата земли бюджету грозит компенсация около 100 млн рублей.

Генпрокуратура выявила факты неравнозначного обмена и направила представления в Шестой кассационный суд. УМВД России по Уфе 2 июня 2026 года возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Депутаты описывают два механизма вывода земли: передача участка третьим лицам и замена возврата земли денежной компенсацией.

Например, взамен участка 0,18 га с жилым домом гражданину К. предоставили 8,8 га, но после отмены мирового соглашения земля уже перешла третьему лицу. По другому делу гражданин П. заплатил за участок 2068 кв.м всего 4,1 млн рублей, тогда как его рыночная стоимость оценена в 54,2 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей заявили к взысканию, однако сама земля была передана менее чем за 8% ее рыночной стоимости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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