Экономика

БТС-Мост Холдинг сделал миноритариям ЮГК оферту о выкупе акций по 74,25 копейки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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«БТС-Мост Холдинг» выставил миноритарным акционерам «Южуралзолото Группа Компаний» обязательную оферту на выкуп обыкновенных акций. Бумаги предлагается продать по 74,25 копейки за штуку, что соответствует 0,7425 рубля. О направлении предложения сообщается в материалах компании.

Срок принятия оферты составляет 70 дней с момента получения ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» обязательного предложения.

Все заявления о продаже ценных бумаг, поступившие до истечения этого срока, считаются полученными лицом, направившим обязательное предложение, в день окончания срока.

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