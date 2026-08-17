БТС-Мост Холдинг сделал миноритариям ЮГК оферту о выкупе акций по 74,25 копейки

«БТС-Мост Холдинг» выставил миноритарным акционерам «Южуралзолото Группа Компаний» обязательную оферту на выкуп обыкновенных акций. Бумаги предлагается продать по 74,25 копейки за штуку, что соответствует 0,7425 рубля. О направлении предложения сообщается в материалах компании.

Срок принятия оферты составляет 70 дней с момента получения ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» обязательного предложения.

Все заявления о продаже ценных бумаг, поступившие до истечения этого срока, считаются полученными лицом, направившим обязательное предложение, в день окончания срока.