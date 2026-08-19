Экономика

Brent впервые с июля достигла $92 за баррель

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Нефтяные фьючерсы во вторник заметно подорожали: Brent впервые с июля достигла $92 за баррель, а WTI поднялась выше $85. К 18:51 мск Brent торговалась на уровне $91,84 (+1,07%), WTI — $84,70 (+1,15%). В течение дня Brent поднималась до $92, WTI — до $85,07, следует из данных торгов.

Старший аналитик УК «Первая» Анна Бутенко связывает ситуацию с пониженными поставками через Ормузский пролив — не более 10% от докризисных объемов. Рынок остается в глубоком дефиците: запасы стран ОЭСР, включая стратегический резерв, по данным Минэнерго США, уже ниже минимума 2003 года. Бутенко допускает позитивный сюрприз к годовому прогнозу в $83 за баррель (+20% год к году), если не будет прогресса в отношениях США и Ирана и сохранятся ограничения судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Аналитик «Финама» Николай Дудченко объясняет рост сырьевых рынков очередной эскалацией на Ближнем Востоке. Как написал Axios, президент США Дональд Трамп накануне вновь заявил о необходимости сделать Ормузский пролив территорией США и пригрозил ударами Оману, если тот «встанет на пути».

По словам Дудченко, непредсказуемые заявления Трампа уже не раз провоцировали резкие скачки нефтяных цен, а противоречивые высказывания по конфликту с Ираном усиливают волатильность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Новости России

19 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

если завелись клопы в квартире что делать

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

нанесение микроцемента в Москве

Не у нас

21 час назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Кулинария

день назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Татарстана

час назад

Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

Новости России

18 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

Технологии

час назад

Немецкий регулятор обязал Apple изменить запросы на сбор данных

Кулинария

час назад

Сырники разваливаются ещё до сковороды из-за творога: как понять это до замешивания теста
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

2 часа назад

Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

Новости Татарстана

4 часа назад

Восемь студентов из Татарстана отправятся в Китай изучать ИИ

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов и глава Минсельхоза РФ обсудили развитие АПК Татарстана и ход уборки
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта