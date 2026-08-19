Нефтяные фьючерсы во вторник заметно подорожали: Brent впервые с июля достигла $92 за баррель, а WTI поднялась выше $85. К 18:51 мск Brent торговалась на уровне $91,84 (+1,07%), WTI — $84,70 (+1,15%). В течение дня Brent поднималась до $92, WTI — до $85,07, следует из данных торгов.

Старший аналитик УК «Первая» Анна Бутенко связывает ситуацию с пониженными поставками через Ормузский пролив — не более 10% от докризисных объемов. Рынок остается в глубоком дефиците: запасы стран ОЭСР, включая стратегический резерв, по данным Минэнерго США, уже ниже минимума 2003 года. Бутенко допускает позитивный сюрприз к годовому прогнозу в $83 за баррель (+20% год к году), если не будет прогресса в отношениях США и Ирана и сохранятся ограничения судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

Аналитик «Финама» Николай Дудченко объясняет рост сырьевых рынков очередной эскалацией на Ближнем Востоке. Как написал Axios, президент США Дональд Трамп накануне вновь заявил о необходимости сделать Ормузский пролив территорией США и пригрозил ударами Оману, если тот «встанет на пути».

По словам Дудченко, непредсказуемые заявления Трампа уже не раз провоцировали резкие скачки нефтяных цен, а противоречивые высказывания по конфликту с Ираном усиливают волатильность.