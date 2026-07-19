Больничный за 10 дней в 2026 году может превысить 31 тысячу рублей

В 2026 году россияне со стажем от 10 лет смогут получить за 10 дней болезни пособие в размере 31 373 рублей. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Размер выплаты зависит от трудового стажа и средней зарплаты за последние два года. В 2024 году средняя зарплата составила 89 069 рублей, в 2025 году — 101 784 рубля. Чем выше стаж, тем больше процент покрытия утраченного заработка: при стаже до пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми лет — 100%.

Суточный размер пособия при стаже до пяти лет составит 1 882 рубля, от пяти до восьми лет — 2 510 рублей, от восьми лет — 3 137 рублей. За 10 дней болезни при стаже до пяти лет можно получить 18 824 рубля, а при стаже от восьми лет — 31 373 рубля.

Эксперт подчеркнул, что для расчета среднедневного заработка нужно умножить его на соответствующий процент в зависимости от стажа. Таким образом, размер пособия напрямую связан с продолжительностью трудовой деятельности и уровнем дохода.