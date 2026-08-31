Экономика

Более 150 школьных наборов передали волонтеры «ЗапСибНефтехима»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Почти 150 школьных наборов — с рюкзаками, тетрадями, пеналами и наборами для творчества — отправились к тобольским детям накануне учебного года. Их собрали волонтеры «ЗапСибНефтехима» на традиционной акции «Скоро в школу».

К акции присоединились больше ста сотрудников компании: кто-то приносил принадлежности сам, кто-то подключал весь отдел. Первичная профсоюзная организация помогла собрать рюкзаки. Это часть программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Помощь получили воспитанники центра социального обслуживания, многодетные семьи из общества «Отрада», подопечные тобольского отделения «Клуба добряков» и ученики православной гимназии. Особое внимание — будущим первоклассникам с инвалидностью. Для них волонтеры устроили праздник с аниматорами и мастер-классом: дети делали брелоки-медвежат, символизирующие удачу.

Волонтеры не просто собирают канцелярию, но и помогают с сортировкой, упаковкой и адресной доставкой. «Именно командное взаимодействие превращает стандартную благотворительность в настоящий праздник», — отметила эксперт компании Дарья Черепанова. По ее словам, август не снижает энтузиазм коллег, а ценность акции — в искреннем участии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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