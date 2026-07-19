Экономика

Bloomberg: ИИ может обрушить налоговые поступления и привести к кризису

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Bloomberg предупреждает: ИИ может обрушить нало...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Искусственный интеллект угрожает не только офисным работникам, но и государственным бюджетам. Экономисты предупреждают: массовая автоматизация способна резко сократить поступления от подоходного налога, что может спровоцировать долгосрочную нестабильность. Об этом пишет Bloomberg, называя ситуацию «сценарием конца света», о котором пока мало говорят.

На встрече в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне эксперты обсуждали, что главная угроза — не роботы-убийцы, а экономический коллапс. ИИ уже вытесняет целые категории офисных профессий. Если высокооплачиваемые рабочие места исчезнут, государству придется тратить больше на пособия, переобучение и поддержание порядка. При этом доходы бюджета упадут.

Автор статьи Дэвид Рамли отмечает: «Падение доходов, рост издержек и годы неопределенности могут привести к десятилетиям нестабильности — возможно, достаточных для падения правительств». Бывший министр финансов Швеции Андерс Борг сравнивает происходящее с Первой промышленной революцией. Тогда, по словам историка Роберта Аллена, наступила «пауза Энгельса»: производительность росла, а зарплаты и условия жизни ухудшались.

Экономисты предлагают разные решения — от повышения налогов до введения налога на потребление. Но, как признает Bloomberg, у всех этих мер есть общая проблема: «люди ненавидят платить больше». В МВФ считают, что ИИ — это «беспрецедентный макроэкономический переход», и предотвратить кризис можно только скоординированными действиями правительств и общественным консенсусом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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