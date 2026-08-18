Экономика

Бизнес-консультант ожидает курс доллара 84–88 рублей к концу года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Бизнес-консультант Илья Русяев, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб», ожидает, что курс доллара окажется в диапазоне 80–84 рубля к концу августа, 82–86 рублей к концу сентября и 84–88 рублей к концу года. Свой прогноз он озвучил в беседе с агентством «Прайм».

Ослабление рубля, из-за которого доллар прибавил около 11 рублей за два месяца, Русяев объясняет тремя причинами. Первая связана с нефтяными доходами: средняя цена Urals снизилась с 86,52 до 63,52 доллара за баррель в мае–июне. Продажи валюты нефинансовыми компаниями при этом остались высокими (27,7 млрд долларов в июне), а спрос на валюту вырос за месяц на 24,1% — до 1,1 трлн рублей. Банк России прямо связывает коррекцию рубля с этим ростом покупок.

Вторая причина — техническая: с 1 июля ЦБ сократил зеркалирование трат ФНБ с 4,62 млрд до 0,58 млрд рублей в день, почти в восемь раз. Минфин по бюджетному правилу ежедневно докупал валюту и золото на 9,91 млрд рублей. Третья причина связана с топливом: из-за перебоев на нефтепереработке нарастили закупки бензина и дизеля за рубежом, что потребовало валюты. 24 июля ЦБ также снизил ключевую ставку до 14% — рублевые вклады потеряли привлекательность, но при ожидаемой инфляции 6–7% депозит по-прежнему выгоднее валютной наличности.

Русяев считает, что отметка 80 рублей не является аномалией для экономики, скорее аномальной была весна с курсом около 71 рубля. Тем, кто планирует крупные траты осенью, он советует покупать валюту частями равными долями раз в одну-две недели, чтобы усреднить цену. Если расходов в валюте не планируется, покупка доллара превращается в ставку без срока и без дохода.

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