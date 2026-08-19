Экономика

Без реформ рост экономики России составит 1,6% вместо 3%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская экономика без структурных реформ будет расти лишь на 1,6% в год — вдвое медленнее целевого показателя в 3%, следует из доклада центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» на базе РАНХиГС. О документе сообщил журнал «Эксперт».

Авторы предлагают новую модель на семи принципах: опережающее развитие туризма и регионов, внедрение ИИ для роста производительности, платформизация для снижения издержек, инвестиции в центры обработки данных, энергетику и связь, перестройка системы подготовки кадров с переходом к непрерывному образованию, обеление экономики и переход к частным инвестициям и потреблению как основным драйверам вместо государственного спроса.

В докладе отмечается, что прежний инвестиционный цикл опирался на льготную ипотеку, строительство транспортной инфраструктуры, платформизацию и прекращение оттока капитала, но эти факторы почти исчерпаны. Новая модель предполагает, что государство не станет главным инвестором, а создаст условия для вложений бизнеса и граждан, что повысит требования к качеству институтов и инвестиционного климата.

План из семи пунктов представят на заседании президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое Владимир Путин проведет 19 августа, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее правительство заявляло о запуске нового инвестиционного цикла для возврата экономики к росту, а президент называл рост инвестиций важнейшим индикатором работы властей.

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