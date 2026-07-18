Экономика

Бензин на бирже подорожал почти на 4% за неделю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Цены на бензин и дизель на бирже выросли. Ситуа...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Цены на топливо в России продолжают расти. За неделю 95-й бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже взлетел почти на 4%. Дизель подорожал скромнее — в пределах 1%.

Эксперты говорят, что ситуация с ценами и наличием топлива в регионах неоднородна. Где-то бензин есть, но дорогой, где-то — дефицит.

Биржа тем временем рассматривает возможность расширить механизм поставок только конечным потребителям. Сейчас он работает для бензина, но в будущем может затронуть и другие товары.

Пока непонятно, как это скажется на розничных ценах. Но ясно одно: топливный рынок лихорадит, и единого рецепта для всех регионов нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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