Бензин на бирже подорожал почти на 4% за неделю

Цены на топливо в России продолжают расти. За неделю 95-й бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже взлетел почти на 4%. Дизель подорожал скромнее — в пределах 1%.

Эксперты говорят, что ситуация с ценами и наличием топлива в регионах неоднородна. Где-то бензин есть, но дорогой, где-то — дефицит.

Биржа тем временем рассматривает возможность расширить механизм поставок только конечным потребителям. Сейчас он работает для бензина, но в будущем может затронуть и другие товары.

Пока непонятно, как это скажется на розничных ценах. Но ясно одно: топливный рынок лихорадит, и единого рецепта для всех регионов нет.