Фермер в Татарстане свалил грунт на соседний участок при строительстве пруда
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Собственник 24 гектаров сельхозземли в Зеленодольском районе пожаловался в Россельхознадзор на соседа-фермера. Тот при строительстве пруда складировал вынутый грунт на чужой территории. Инспекторы с беспилотника засняли нарушения: площадь засыпанного участка превысила 5,3 тысячи квадратных метров.
Глава КФХ «Балмина» не только свалил землю после выкопки котлована, но и проложил грунтовую дорогу к стройке. Теперь специалисты проверяют, не пострадало ли плодородие почвы. Если лабораторные анализы покажут ухудшение, фермеру придется возмещать ущерб.
Россельхознадзор уже отобрал пробы грунта. В случае подтверждения вреда ведомство рассчитает сумму и подаст иск. Владельцам участков напоминают: без межевания землю не продать и дом не оформить.
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