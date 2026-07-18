Криминал

Фермер в Татарстане свалил грунт на соседний участок при строительстве пруда

Служба новостей Автор статьи
Фермер в Татарстане при строительстве пруда скл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Собственник 24 гектаров сельхозземли в Зеленодольском районе пожаловался в Россельхознадзор на соседа-фермера. Тот при строительстве пруда складировал вынутый грунт на чужой территории. Инспекторы с беспилотника засняли нарушения: площадь засыпанного участка превысила 5,3 тысячи квадратных метров.

Глава КФХ «Балмина» не только свалил землю после выкопки котлована, но и проложил грунтовую дорогу к стройке. Теперь специалисты проверяют, не пострадало ли плодородие почвы. Если лабораторные анализы покажут ухудшение, фермеру придется возмещать ущерб.

Россельхознадзор уже отобрал пробы грунта. В случае подтверждения вреда ведомство рассчитает сумму и подаст иск. Владельцам участков напоминают: без межевания землю не продать и дом не оформить.

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