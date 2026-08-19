Экономика

Бензин на АЗС за неделю подорожал на 0,5%, дизель подешевел

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Росстат сообщил, что с 10 по 17 августа средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,5%, прервав двухнедельное снижение. Дизельное топливо за этот же период подешевело на 0,4%, хотя неделей ранее темп снижения составлял 1,4%.

По состоянию на 17 августа литр бензина стоил в среднем 76,38 рубля — это на 0,6% меньше, чем в конце июля, и на 18,3% больше, чем в начале года (при инфляции с начала года 4,67%). АИ-92 подорожал до 72,49 рубля, АИ-95 — до 78,58 рубля, АИ-98 — до 101,89 рубля. Дизтопливо опустилось до 88,48 рубля за литр.

Цены на бензин выросли в 40 регионах. Сильнее всего — в Красноярском крае, где топливо подорожало на 8,1%. В 20 субъектах отмечено снижение, самое заметное — в Тыве на 3,6%. В Москве бензин за неделю прибавил 0,8%, в Санкт-Петербурге почти не изменился.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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