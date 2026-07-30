Экономика

Беларусбанк остановил переводы между картами в рублях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Беларусбанк прекратил проведение переводов между картами в рублях. О временном или постоянном характере решения не сообщается. Одновременно с этим Анкара направила уведомление о намерении присоединиться к Единой зоне платежей. Документ был передан в Европейский платежный совет. Подробности условий присоединения и сроки пока не раскрываются.

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