Экономика

Банки заняли 10% рынка мобильной связи и могут повлиять на цены

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По оценкам экспертов, банки уже контролируют около 10% российского рынка мобильной связи. Запуск собственных виртуальных операторов крупными кредитными организациями усиливает конкуренцию, что в перспективе способно привести к снижению тарифов для абонентов. Собственные MVNO (виртуальные мобильные операторы) запустили большинство банков из первой десятки: «Т-Мобайл», «СберМобайл», «ВТБ Мобайл», «Газпромбанк Мобайл», «ПСБ Мобайл» и «Альфа-Мобайл». В марте этого года к ним присоединился и банк «Солидарность», занимающий 71-е место по активам. Все они работают по модели MVNO, арендуя инфраструктуру у базовых операторов. Однако проект остаётся дорогостоящим. По подсчётам директора департамента J’son & Partners Consulting Виталия Солонина, стартовые затраты на Light MVNO (с минимальной собственной инфраструктурой) составляют 1,5–1,7 млрд руб. в первый год при покрытии ключевых регионов. Для крупных банков целесообразнее строить Full MVNO, что требует ещё больших инвестиций. Старший директор рейтингов нефинансовых компаний и ESG-рейтингов агентства НРА Юлия Катасонова отмечает, что такие проекты тактически оправданы: они помогают удерживать клиентов и увеличивают частоту взаимодействия с брендом.

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