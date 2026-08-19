Экономика

Банки требуют страховать ипотеку от рисков прилета БПЛА

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Страховые компании фиксируют новый запрос со стороны банков: при оформлении ипотеки кредитные организации все чаще просят включить в полис страхования имущества риск ударов беспилотников. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева, такая практика пока не стала массовой, но уже распространяется среди крупных игроков.

Если заемщик отказывается от расширенной защиты, банк может увеличить ставку по кредиту примерно на 2 процентных пункта. При этом сама страховка с дополнительным риском обходится значительно дороже обычной. ВСС отмечает, что компании принимают такие риски на себя без участия Российской национальной перестраховочной компании.

Первыми новые условия начали выдвигать Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Газпромбанк и «Дом.РФ», за ними подтягиваются региональные банки. Как пояснил гендиректор сервиса Polis.online Андрей Креер, речь идет именно о страховании квартиры или дома, а не личного или титульного страхования. Пока требования касаются залогов в приграничных и уязвимых регионах.

Страховщики ожидают, что число банков, вводящих такие условия, будет расти.

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