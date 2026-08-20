Экономика

Банки топ-20 урезают ипотечные скидки и добавляют надбавки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Три банка из топ-20 по объему ипотечного портфеля ужесточили условия по рыночным программам кредитования: они сокращают скидки к ставкам и вводят надбавки. Об этом свидетельствуют данные ПАО «Дом.РФ». Изменения затронули программы покупки жилья.

В конце июля МКБ досрочно отменил скидку в 1 процентный пункт за быстрый выход на сделку при покупке готового жилья. В августе ВТБ снизил скидку за первоначальный взнос от 50% с 1 до 0,5 процентного пункта, а банк «Дом.РФ» ввел надбавку в 1 процентный пункт по рыночным программам при взносе ниже 50%.

С начала июля средние ставки по рыночной ипотеке держатся в пределах 18,7–18,74% годовых для новостроек и 18,67–18,71% для готового жилья. Эксперты связывают это с замедлением темпов снижения ключевой ставки и ростом стоимости фондирования банков.

По мнению экспертов, банки используют скидки и надбавки как часть маркетинговой стратегии и инструмент управления рисками. При увеличении спроса на рыночную ипотеку возможно дальнейшее ужесточение программ лояльности.

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