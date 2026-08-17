Банки России могут закрыть рекордные 2 тыс. отделений за год

По итогам 2026 года российские банки могут закрыть более 2 тысяч отделений, что станет максимальным значением за всю историю наблюдений, если текущие темпы сохранятся. К такому выводу пришли «Известия» на основе данных Банка России.

За январь–август 2026 года кредитные организации закрыли 1370 офисов. Это превышает предыдущий рекорд для первых восьми месяцев — 894 закрытия в 2021-м. В среднем ежемесячно банки ликвидировали около 196 отделений, что примерно вдвое больше, чем годом ранее.

Масштаб сокращения уже приблизился к уровням 2021 и 2022 годов, когда за полный год было закрыто 1588 и 1631 отделение соответственно. В мае и июне темпы закрытия были примерно на треть выше средних за предыдущие месяцы.

Основной причиной участники рынка считают изменение поведения клиентов: большинство операций можно выполнить дистанционно через мобильные приложения и онлайн-сервисы, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Ведущий аналитик агентства «Эксперт РА» Илья Ларин добавил, что многие офисы, созданные в эпоху очного обслуживания, перестали быть экономически эффективными, поэтому банки оптимизируют расходы на их содержание.